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تونس.. الغنوشي يعلن مقاطعة جلسات استجوابه

أخبار العالم العربي

تونس.. الغنوشي يعلن مقاطعة جلسات استجوابه
AFP
رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي
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أعلن رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، مقاطعته أي استدعاء لحضور جلسات استجوابه.

وقال محامي الدفاع عن الغنوشي، مختار الجماعي، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، الثلاثاء، أن مكوله قرّر مقاطعة أي استدعاء للحضور بعدما اعتبر أن استدعاءه أصبح "ضربا من ضروب التنكيل وأن مكافحة الأمس تؤكد ذلك"، وفق تعبيره.

وأضاف: "الغنوشي الذي حضر ما يزيد عن 120 ساعة استنطاق وتحقيق ومكافحة يقرر مقاطعة أيّ استدعاء للحضور".

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بدورها، نفت سمية الغنوشي، ابنة راشد الغنوشي، في تدوينة لها على "فيسبوك"، خبر دخول والدها في اضراب عن الطعام، مؤكدة أنه اتخذ قرارا بالامتناع عن حضور جلسات التحقيق".

وأضافت أنّه "سيحدد الأساليب النضالية الملائمة بحسب الأوضاع المناسبة، وهو ثابت في موقفه، صامد في مقاومته لهذا الانقلاب الغادر"، حسب تعبيرها.

المصدر: إذاعة موزاييك التونسية

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