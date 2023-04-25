السفارة الروسية في القاهرة تعلق على مقتل أحد الدبلوماسيين المصريين في السودان

علقت السفارة الروسية في القاهرة على مقتل الدبلوماسي المصري محمد حسين محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري للسفارة المصرية بالخرطوم مساء أمس الاثنين.

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وقالت السفارة الروسية في بيان لها: "تعرب سفارة روسيا في مصر عن خالص التعازي والحزن والأسى لوزارة الخارجية والحكومة والشعب الصديق لجمهورية مصر العربية باستشهاد السيد محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم شهيد الواجب والذي أصبح ضحية بريئة بسبب الاشتباكات المسلحة بين الأطراف المحاربة السودانية".

وتابعت السفارة: "إن الدبلوماسي البطل كان مخلصا لواجبه المسئول حتى النفس الأخير وبذل قصارى الجهود من أجل المساعدة النشطة في إجلاء المواطنين المصريين من منطقة الصراع. إننا نحترم ونعجب بتفاني زملائنا الدبلوماسيين وبإخلاصهم الذين يواصلون القيامة بمهامهم على الرغم من كل الصعوبات والمخاطر المميتة. إننا نشعر بحزن عميق مع عائلة الشهيد البطل. رحم الله شهيد الواجب".

وكانت الخارجية المصرية قالت في بيان لها: "تنعى وزارة الخارجية وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الذي استشهد يوم الاثنين 24 أبريل".

وأفادت بأن الغراوي لقي مصرعه خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان.

وأضافت "وإذ تحتسب وزارة الخارجية فقيدها الغالي شهيدا عند الله عز وجل، ورمزا للتضحية والفداء في سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا، تؤكد الوزارة أن البعثة المصرية في السودان سوف تستمر في تحمل مسئوليتها في متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني مقتل الدبلوماسي المصري محمد حسين محمد الغراوي، مشيرا إلى أنه كان يستقل عربة "فورتشنر" تحمل اللوحة 132 - هيئة دبلوماسية لحظة مقتله.

المصدر: RT