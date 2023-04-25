ظاهرة "الحفر الغريبة" تنتقل إلى الجزائر (فيديو وصور)

في ظاهرة تكررت في أكثر من منطقة، عقب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا الجنوب التركي في 6 فبراير الماضي، ظهرت حفرة أرضية غريبة في حقل زراعي بولاية تيارت شمال الجزائر.

إقرأ المزيد

وتشبه الحفرة التي تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورتها، الحفرة التي ظهرت في مدينة قونية التركية في فبراير الماضي، لكنها أصغر حجما.

وكانت تركيا شهدت عقب الزلزالين اللذين أسفرا عن آلاف الضحايا ودمار هائل، ظاهرة مماثلة، حيث انهارت التربة في مدينة قونيا مشكلة حفرة وصلت مساحتها إلى 1400 متر، وعمقها إلى 12 مترا.

وفي ظاهرة مشابهة، اكتشف راع لبناني مطلع مارس، حفرة عمقها 12 مترا، بسبب انزلاق مفاجئ للتربة في بلدة دير الأحمر شمال لبنان، عقب الزلزالين وهزاتهما الارتدادية.

وبعد الفحص تبين وجود مغارة في قعر الحفرة.

محافظ بعلبك الهرمل: حفرة حديثة وعميقة تم اكتشافها بين بلديتي بشوات وبرقا، يرجّح أنّها بسبب عوامل طبيعية لا سيّما الهزات الأرضية التي حصلت مؤخراً حيث بيّن الكشف الأولي ان موقعها هو "نقطة ضعف جيولوجي" وكانت جاهزة للانهيار أصلاً pic.twitter.com/3CQNb4gezH — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) February 28, 2023

المصدر: وسائل إعلام