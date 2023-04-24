الجيش السوداني يتهم قوات دقلو بـ"ارتداء أزياء الشرطة سعيا لاطلاق سراح بعض المساجين"

حذرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بقيادة عبد الفتاح البرهان، من قيام قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" "بارتداء زي الشرطة لنشر الفوضى وإطلاق المساجين".

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة عبر "فيسبوك" اليوم الاثنين: "تحذر القوات المسلحة من أن المليشيا المتمردة أخذت في إرتداء أزياء الشرطة العادية وشرطة الاحتياطي المركزي للقيام بالمزيد من عمليات الإعتداء على المواقع".

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف أيضا إلى "نشر الفوضى التي بدأت تتوسع فيها بإطلاق سراح نزلاء بعض السجون وعمليات النهب والإستيلاء على ممتلكات المواطنين والقتل العشوائي".

ودعا جميع المواطنين وقوات الشرطة السودانية إلى "أخذ الحيطة والحذر".

المصدر: RT