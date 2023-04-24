"صحوة العراق" تدعو السوداني إلى التخلص من متنفذين بالنظام السابق تسللوا إلى الأجهزة الأمنية

أكد مؤتمر "صحوة العراق" برئاسة أحمد أبو ريشة، أن "متنفذين في النظام السابق تسللوا مجددا إلى الأجهزة الأمنية"، داعيا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى "التخلص منهم بلا رحمة".

وجاء في بيان صدر عن المؤتمر "إن بعض السيئين الانتهازيين المتنفذين في الأجهزة الأمنية بزمن النظام السابق تسللوا إلى هذه الاجهزة مجددا من خلال تقديم الولاءات المزيفة.

وأضاف "بقي الأنبل والأكفأ مركونا ومهملا لعزة نفسه فلم يطرق بابه أحد، فيما استمر المنتفعون بفسادهم وسوء إدارتهم".

وتابع "أتمنى من دولة رئيس الوزراء أن يعمل على إصلاح هذه الأجهزة وتخليصها من هؤلاء والإطاحة بهم دون رحمة".

وشدد المؤتمر على أنه "لا حصانة ولا استثناء لفاسد".

المصدر: وسائل إعلام عراقية