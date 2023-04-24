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الخارجية الفلسطينية تعلن بدء عملية إجلاء رعاياها من الخرطوم

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الخارجية الفلسطينية تعلن بدء عملية إجلاء رعاياها من الخرطوم
Gettyimages.ru
وزارة الخارجية الفلسطينية
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أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن أولى القوافل التي تقل 72 فلسطينيا تحركت من العاصمة السودانية الخرطوم إلى مدينة بورتسودان، وتحمل الطلبة العسكريين وأسرا وطلبة مدنيين.

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ولفتت الوزارة في بيان، الاثنين، إلى أن قوافل أخرى تقل رعايا فلسطينيين تحركت باتجاه الحدود مع مصر، وتحمل على متنها نحو 200 مواطن.

وقالت إن ذلك يأتي "بتعليمات من وزير الخارجية رياض المالكي، وجهود الوزارة بالشراكة مع الاستخبارات العسكرية، وجهاز المخابرات العامة، والوزارات والمؤسسات الشريكة، وسفاراتنا لدى السودان، والسعودية، ومصر، والأردن".

وساد هدوء حذر صباحا في العاصمة، فيما أدت المعارك بين الجيش والدعم السريع إلى قرابة 420 قتيلا و3700 جريح وفق ما أفادت منظمة الصحة العالمية.

وأجلت دول عدة بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وإسبانيا والسعودية والأردن ومصر وغيرها دبلوماسييها ورعاياها من العاصمة السودانية مع استمرار القتال.

المصدر: وفا

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