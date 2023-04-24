مصر.. شيخ الأزهر يوجه رسالة لطرفي النزاع في السودان

وجه شيخ الأزهر أحمد الطيب رسالة إلى طرفي النزاع في السودان، محذرا من سفك الدماء.

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وقال شيخ الأزهر: "أدعو الله أن يكشف عن أهلنا في السودان ما ابتلوا به من نزاع، وأن يوفق الحكماء إلى الأَخذِ بأيديهم إلى بر السلام وحقن الدماء التي حرمها الله تعالى من فوق سبع سماوات، وحذر من سفكِها رسوله في قوله: "لزوال الدنيا أهون على الله من قتلِ رجل مسلم".

وتابع وقوله: "إذا التقى المسلمان بسَيْفَيْهِما فالقاتلُ والمقتولُ في النارِ، قيل: يا رسولَ اللَّهِ، هذا القاتلُ، فما بالُ المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قَتْلِ صاحبِه".

وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب، قد أعرب عن "خالص دعواته بأن يكشف الله عن أمتنا وعن العالم كله ما نزل بساحتِه من حروب وقحط ووباء وغلاء، وأن يوفق ولاة الأمور والعلماء والحكماء إلى بر السلام والأمان".

المصدر: RT