مراسلتنا: مقتل فلسطيني في أريحا اعتقلته القوات الإسرائيلية مصابا

أعلن محافظ أريحا عن مقتل فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر في أريحا صباح اليوم الاثنين، فيما احتجز الجانب الإسرائيلي جثمان الشاب.

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وقالت مراسلتنا إن الشاب كان قد اعتقل صباحا وهو مصاب، بعدما شنت القوات الإسرائيلية فجرا، حملة مداهمات واعتقالات في مخيم عقبة جبر.

وكانت جمعية الهلال الأحمر أفادت بإصابة 4 شبان خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمخيم.

كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن اشتباكات مسلحة اندلعت خلال التصدي للقوات الإسرائيلية في مدنية نابلس، حيث اعتقلت القوات الإسرائيلية 6 فلسطينيين بعدما اقتحمت أحياء عدة من المدينة.

واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتقلت فلسطينيين اثنين من منزليهما بعدما فتشتهما.

وفي جنين، اعتقلت القوات الإسرائيلية 4 فلسطينيين، من بلدة يعبد، وقرية كفر قود.

وفي الخليل، اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا عقب اقتحام منزله في بلدة صوريف.

المصدر: RT+ معا