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مراسلتنا: مقتل فلسطيني في أريحا اعتقلته القوات الإسرائيلية مصابا

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: مقتل فلسطيني في أريحا اعتقلته القوات الإسرائيلية مصابا
Globallookpress
الضفة الغربية، صور أرشيفية
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أعلن محافظ أريحا عن مقتل فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر في أريحا صباح اليوم الاثنين، فيما احتجز الجانب الإسرائيلي جثمان الشاب.

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وقالت مراسلتنا إن الشاب كان قد اعتقل صباحا وهو مصاب، بعدما شنت القوات الإسرائيلية فجرا، حملة مداهمات واعتقالات في مخيم عقبة جبر.

وكانت جمعية الهلال الأحمر أفادت بإصابة 4 شبان خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمخيم.

كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن اشتباكات مسلحة اندلعت خلال التصدي للقوات الإسرائيلية في مدنية نابلس، حيث اعتقلت القوات الإسرائيلية 6 فلسطينيين بعدما اقتحمت أحياء عدة من المدينة.

واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتقلت فلسطينيين اثنين من منزليهما بعدما فتشتهما.

وفي جنين، اعتقلت القوات الإسرائيلية 4 فلسطينيين، من بلدة يعبد، وقرية كفر قود.

وفي الخليل، اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا عقب اقتحام منزله في بلدة صوريف.

 

 

المصدر: RT+ معا

 

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