مستشار قائد "الدعم السريع" لقناة "كان": ما نتعرض له واجهته إسرائيل آلاف المرات(فيديو)

قال يوسف عزت، المستشار السياسي لقائد قوات "الدعم السريع" السودانية إن "ما تمر به قوات "الدعم" مرت به إسرائيل آلاف المرات مع ما سماها المنظمات الإرهابية".

وفي اتصال هاتفي أجراه مع روعي كايس مراسل قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، قال عزت: "أقول للشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية ما تتعرض له الخرطوم وقوات الدعم السريع هو هجوم، يشنه الجيش، استغلته العصابة الإسلامية الإرهابية".

وأضاف: "ما نتعرض له تعرضت له إسرائيل آلاف المرات من المجموعات الإرهابية مثل حماس والمنظمات الأخرى التي يعرفها الشعب الإسرائيلي جيدا.. هذا ما نتعرض له اليوم وسنتصدى له بكل بسالة ونهزمه".

המלחמה בין מנהיג צבא סודאן וסגנו גובה קורבנות רבים ומותירה אלפי פצועים. @kaisos1987 שוחח עם יוסף עיזת, יועצו של מפקד כוחות המורדים: "אנחנו עוברים את מה שישראל עברה כבר אלפי פעמים עם ארגוני הטרור" #חדשותהערבpic.twitter.com/mZ9zFZcscT — כאן חדשות (@kann_news) April 23, 2023

المصدر: kann news