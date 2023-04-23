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4 طائرات أردنية تعود من السودان إلى المملكة على متنها 343 شخصا (صور)

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4 طائرات أردنية تعود من السودان إلى المملكة على متنها 343 شخصا (صور)
RT @ForeignMinistry
4 طائرات أردنية تعود من السودان إلى المملكة على متنها 343 شخصا
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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية يوم الأحد أن أربع طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني أقلعت من مطار بورتسودان الدولي في السودان متجهة إلى مطار ماركا العسكري في العاصمة عمان.

وأضافت أن الطائرات تحمل على متنها 343 مواطنا من أبناء الجالية الأردنية ورعايا من الأشقاء في فلسطين والعراق وسوريا، وألمانيا.

وأفادت الوزارة بأن عملية الإجلاء تمت بتوجيهات ملكية.

وكان في وداع طائرات سلاح الجو الملكي الأردني التي أقلعت من مطار بورتسودان الدولي، السفير الأردني في الخرطوم سائد الردايدة، وطاقم السفارة الذين رافقوهم منذ بداية رحلة الإجلاء يوم السبت من الخرطوم وحتى وصولهم اليوم إلى مطار بورتسودان الدولي.

وذكرت الوزارة أن خطة الإجلاء تم إعدادها وتنفيذها من خلال خلية الأزمة الوطنية المشتركة التي تم تشكيلها منذ بداية الأزمة في السودان.

وكانت طائرات سلاح الجو الملكي الأردني قد أقلعت صباح الأحد من عمّان يرافقها وفد من دبلوماسيي وزارة الخارجية.

4 طائرات أردنية تعود من السودان إلى المملكة على متنها 343 شخصا (صور)
4 طائرات أردنية تعود من السودان إلى المملكة على متنها 343 شخصا (صور)

المصدر: RT

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