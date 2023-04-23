4 طائرات أردنية تعود من السودان إلى المملكة على متنها 343 شخصا (صور)

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية يوم الأحد أن أربع طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني أقلعت من مطار بورتسودان الدولي في السودان متجهة إلى مطار ماركا العسكري في العاصمة عمان.

وأضافت أن الطائرات تحمل على متنها 343 مواطنا من أبناء الجالية الأردنية ورعايا من الأشقاء في فلسطين والعراق وسوريا، وألمانيا.

وأفادت الوزارة بأن عملية الإجلاء تمت بتوجيهات ملكية.

وكان في وداع طائرات سلاح الجو الملكي الأردني التي أقلعت من مطار بورتسودان الدولي، السفير الأردني في الخرطوم سائد الردايدة، وطاقم السفارة الذين رافقوهم منذ بداية رحلة الإجلاء يوم السبت من الخرطوم وحتى وصولهم اليوم إلى مطار بورتسودان الدولي.

أعلنت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين أنه وبتوجيهات ملكية سامية أقلعت قبل قليل أربع طائرات تابعة ل #سلاح_الجو_الملكي_الأردني من مطار #بورتسودان الدولي في جمهورية #السودان الشقيق متجهة إلى مطار #ماركا العسكري في العاصمة #عمّان، تحمل على متنها ٣٤٣ مواطناً من أبناء الجالية الأردنية… pic.twitter.com/50c1K6iinq — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) April 23, 2023

وذكرت الوزارة أن خطة الإجلاء تم إعدادها وتنفيذها من خلال خلية الأزمة الوطنية المشتركة التي تم تشكيلها منذ بداية الأزمة في السودان.

وكانت طائرات سلاح الجو الملكي الأردني قد أقلعت صباح الأحد من عمّان يرافقها وفد من دبلوماسيي وزارة الخارجية.

المصدر: RT