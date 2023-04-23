الناطق باسم حماس: تهديدات إسرائيل باغتيال قادة الحركة مزايدة داخلية

قال الناطق باسم حركة حماس الفلسطينية عبد اللطيف القانوع، إن تهديدات إسرائيل باغتيال قادة الحركة مزايدة داخلية.

وأضاف عبد اللطيف القانوع أن تنفيذ ذلك مرتبط باعتبارات كثيرة وحسابات جديدة، مشيرة إلى أن ما قبل "سيف القدس" ليس كما بعدها في ظل تعدد الساحات وجاهزية الجبهات.

كما أفاد القيادي في الحركة صالح العاروري، بأن المواجهة القادمة ستكون مختلفة عن سابقتها وستربك إسرائيل.

وذكر أنهم يأخذون في الحسبان تحركات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أنهم لا يخافون منهم وأن تل أبيب ستحصل على رد سريع ومناسب إذا أخطأت التقدير.

من جهته، صرح الناطق العسكري لكتائب المجاهدين أبو بلال، بأن تهديدات تل أبيب بتفعيل سياسة الاغتيالات ضد قادة المقاومة هي محاولة يائسة لترميم صورته التي كسرتها المقاومة المترابطة في معركة الدفاع عن الأقصى والمرابطين.

وحذر إسرائيل وجيشها بأن الاغتيالات التي تهدد بها لن تقابل بالصمت، مؤكدا أن تل أبيب ستدفع الثمن غاليا.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء السبت، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أعادت مجددا إلى طاولة المناقشات استراتيجية وسياسة الاغتيالات لقادة فصائل المقاومة الفلسطينية.

ووفقا للقناة العبرية فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بصدد إحداث تغييرات جذرية بكل ما يتعلق بسياسة الرد ومواجهة العمليات التي تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك في محاولة منها لإعادة قوة الردع.

القناة 12 العبرية: تعتزم "إسرائيل" الاستعداد لإعادة تفعيل سياسة الاغتيالات، حتى لو على حساب التصعيد - أصدر نتنياهو تعليمات للوزراء بعدم التطرق للموضوع في مقابلاتهم مع وسائل الإعلام. pic.twitter.com/rzZGrfvE2Z — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 22, 2023

⭕️ العنوان الرئيسي في القناة 12 هذا المساء " أن إسرائيل تعتزم الاستعداد لعودة عمليات الاغتيالات حتى على حساب الحرب ". pic.twitter.com/TnhIQdei4o — أبو فادي (@abufadi1960) April 23, 2023

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصدر تعليمات لوزراء حكومته بعدم الإدلاء بأي تصريحات بشأن العودة إلى سياسة الاغتيالات لقادة فصائل المقاومة الفلسطينية في أعقاب الجدل الذي أثارته التصريحات المتكررة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي طالب فيها الأجهزة الأمنية بتنفيذ اغتيالات وتصفيات لقادة المقاومة ردا على تصعيد التوتر الأمني والعمليات المسلحة في الضفة الغربية.

كما سبق وأن هدد وزير الطاقة والبنى التحتية يسرائيل كاتس، بعودة سياسة الاغتيالات ضد قادة فصائل المقاومة في قطاع غزة، قائلا في بيان "إذ استمرت العمليات والهجمات وإطلاق الصواريخ، لا أحد محصن في غزة، وستعود سياسة الاغتيالات إلى الطاولة".

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية