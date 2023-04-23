السودان.. تجدد الاشتباكات مع تسارع عمليات الإجلاء

تتسارع عمليات إجلاء رعايا الدول من السودان، اليوم الأحد، بينما تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أكثر من منطقة، مع دخول المعارك أسبوعها الثاني.

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ورغم إعلان هدنة من الطرفين، اشتدت الاشتباكات اليوم لا سيما في منطقة أم درمان غرب العاصمة، كما أفيد عن غارات جوية في منطقة كافوري شمال الخرطوم.

وقالت قيادة قوات الدعم السريع إنه "مواصلة لنهجها المستمر في عدم الالتزام بالعهود اخترقت قوات الانقلاب المسنودة بالجماعات المتطرفة الهدنة المعلنة وقامت بضرب قوات الدعم السريع بمنطقة كافوري بالطيران وشمل الاعتداء منازل المواطنين الأبرياء ما أدى الى مقتل وإصابة العشرات".

ودانت قيادة الدعم السريع هذا "المسلك الغادر الذي يتنافى مع الالتزام المعلن بالهدنة".

بدورها، نبهت القوات المسلحة السودانية المواطنين، من أنها "رصدت استخدام المتمردين لأسلوب خداع يتضمن ارتداء أزياء القوات المسلحة واستخدام عربات "لاندكروزر" بطلاء مشابه لذلك المستخدم في عربات الجيش للتضليل ومحاولة إلصاق بعض الانتهاكات والجرائم التي يرتكبونها بقواتنا".

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن البلاد تشهد منذ الصباح انقطاعا "شبه كامل" لخدمة الإنترنت.

المصدر: RT