الأمن المصري يكشف تفاصيل الاعتداء على سائحة فرنسية بمنطقة الواحات البحرية

أحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، صاحب مخيم "ابن الصحراء" بتهمة الاعتداء على سائحة فرنسية وهتك عرضها بالقوة بغير رضاها إلى المحاكمة العاجلة.

وكشفت التحريات صحة أقوال السائحة الفرنسية والتي تدعى ماري هاغلي، بقيام المتهم بملامسة أجزاء حساسة من جسدها أثناء قيامها برحلة سفاري معه بمنطقة الواحات البحرية.

كما توصلت التحريات إلى أن المتهم بعث برسالة باللغة الإنجليزية إلى المجني عليها من صفحته الخاصة على "إنستغرام" يطلب فيها الاعتذار عما بدر منه من تصرفات ويطلب منها أن تسامحه.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأمن قام باستدعاء المتهم، وبمواجهته أنكر ما جاء بأقوال الشاكية، وأكد أنه حدث سوء تفاهم فيما بينهما، إلا أن ضابط المباحث أكد أن المتهم لامس أجزاء حساسة من جسد السائحة قاصدا من ذلك ممارسة الجنس معها بدون رضاها.

وأضافت أنه جاء في أمر الإحالة "أن المتهم صاحب مخيم ابن الصحراء بالواحات البحرية هتك عرض المجني عليها ماري فرنسية الجنسية بالقوة، إذ أنه وعلى إثر طبيعة عمله كمنظم رحلات سفاري بمنطقه الواحات البحرية وكون المجني عليها سائحة، رافقها وآخرين للتخييم بالصحراء وحال سباتها بإحدى الخيم دلف للنوم بجانبها باغتها بملامسة مواطن عفتها".

وأشارت إلى أنها لما أبدت رفضها لم يستجب وعاود فعلته فما كان منها إلا أن استعانت بصديق لها ليذود عنها بالفصل بينهما.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري