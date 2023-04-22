دقلو يبحث مع قائد "أفريكوم" الأزمة السودانية وتأثيرها على الأمريكيين

أعلن قائد قوات "الدعم السريع" السودانية محمد حمدان دقلو، أنه أجرى نقاشا صريحا مع مسؤول القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" مايكل لانغلي، حول الأزمة التي تعيشها البلاد.

وكتب دقلو في حسابه الرسمي على "فيسبوك": "أدرت اليوم نقاشاً شفافاً وصريحاً مع قائد أفريكوم الجنرال مايكل لانغلي حول الأزمة التي تعيشها بلادنا، وتأثيرها على المواطنين والمقيمين من الجاليات الأجنبية بما في ذلك رعايا الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف في منشوره: "أكدت للجنرال لانغلي التزامنا بالهدنة المعلنة ووقف إطلاق النار والتعاون لدعم جهود واشنطن بشأن اجلاء رعاياها من السودان".

وأكد دقلو أن "هذا الالتزام يشمل جميع رعايا الدول الشقيقة والصديقة والعاملين في المنظمات الإقليمية والدولية التي ترغب في تنفيذ عمليات إجلاء".

من جهته، نشر الجيش السوداني بيانا، مساء السبت، أعلن فيه أن "قوات الدعم السريع خرقت الهدنة".

وقال الجيش إن أعمال القناصة مستمرة من أعلى البنايات المطلة على محيط القيادة العامة ومناطق متفرقة جنوب الخرطوم، والخرطوم بحري.

المصدر: RT