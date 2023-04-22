الحكومة المصرية تطرح مقار وزارتي العدل والداخلية وسط القاهرة للاستثمار

أعلن مصدر حكومي مصري طرح مقار وزارتي العدل والداخلية وسط القاهرة للمستثمرين في إطار خطة استغلال الأصول المملوكة للدولة بعد انتقال موظفي الوزارتين للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة ناقشت خلال اجتماع سابق برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، طرح 4 وزارات مطلّة على النيل هي الخارجية والري والثقافة والسياحة والآثار، إلى جانب موقع المطابع الأميرية على المستثمرين.

وأكد المصدر أنّه يتم العمل حاليا على إعادة تقييم هذه الأصول الحكومية وبحث أفضل أنواع الاستثمار لها خلال الفترة القادمة.

المصدر: مصراوي