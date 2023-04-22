مصر.. غرق شاب قفز إلى نهر النيل لتصوير فيديو وجمع المشاهدات

كشفت وزارة الداخلية في مصر ملابسات غرق شاب قفز إلى نهر النيل من جسر عباس الرابط بين الجيزة والقاهرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين قيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم ومقيم بمحافظة الجيزة بالقفز بنهر النيل من أعلى كوبرى عباس بغرض الاستعراض.

واستعان الشاب بأحد الأشخاص لتصوير مقطع فيديو لنشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لزيادة عدد المشاهدات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري