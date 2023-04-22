مصر.. ضبط مليون قطعة من المفرقعات المخالفة في الفيوم

نجحت قوات الأمن المصرية في ضبط مليون قطعة الألعاب النارية والمفرقعات المخالفة بحوزة أحد الأشخاص في الفيوم.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بإدارة ورشة كائنة بدائرة المركز لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالورشة المشار إليها وضبط بداخلها مليون قطعة ألعاب نارية أحجام مختلفة وكمية كبيرة من فوارغ الألعاب النارية مُعدة للتعبئة.

وبمواجهته اعترف بتصنيعه الألعاب النارية المشار إليها للإتجار بها والتربح.

المصدر: "مصر تايمز"