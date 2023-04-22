نقابة أطباء السودان تحصي عدد الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات

أعلنت نقابة أطباء السودان أن عدد الضحايا بين المدنيين منذ بداية المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل وحتى أمس الجمعة 21 أبريل، ارتفع إلى 256 قتيلا و1454 جريحا.

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وقالت النقابة في بيان لها عبر "فيسبوك" صباح اليوم السبت، إن حصيلة الضحايا بين المدنيين ليوم الجمعة هي 13 حـالة وفاة، و119 حالة إصابة، من بينها عديد من الحالات غير المستقرة، ما يرفع المجموع إلى 256 قتيلا و1454 جريحا.

وأوضح البيان أنه يوجد الكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، وبالتحديد في مدينة الأبيض، وأنه لم يتسن الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وأشار البيان إلى "زيادة رقعة الاشتباكات خارج الخرطوم".

وكانت منظمة الصحة العالمية، أفادت أمس الجمعة، بأن الاشتباكات في السودان أدت إلى سقوط أكثر من 400 قتيل وأكثر من 3500 جريح.

المصدر: RT