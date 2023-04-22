ملوك ورؤساء يهنئون الأسد بعيد الفطر السعيد

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد عددا من برقيات التهنئة من ملوك ورؤساء دول عربية وأجنبية، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

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وتلقى الأسد برقيات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، ومن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، ومن الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، والرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس، والرئيس آلان غاغلويف رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية.

كما تلقى الأسد برقية تهنئة من رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وكان الأسد أدى الجمعة، صلاة عيد الفطر، في جامع الرئيس حافظ الأسد في حي المزة بدمشق.

المصدر: سانا