ملك الأردن وولي عهده يتوقفان لتهنئة دورية نجدة بعيد الفطر (فيديو)

توقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، أول أيام عيد الفطر لتهنئة أفراد دورية للأمن العام.

وكان الملك والأمير الحسين، قد أديا صلاة عيد الفطر في مسجد الحرس الملكي في العقبة.

المصدر: وسائل إعلام أردنية