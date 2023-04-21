ملك الأردن وولي عهده يتوقفان لتهنئة دورية نجدة بعيد الفطر (فيديو)
RT
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توقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، أول أيام عيد الفطر لتهنئة أفراد دورية للأمن العام.
وكان الملك والأمير الحسين، قد أديا صلاة عيد الفطر في مسجد الحرس الملكي في العقبة.
الملك وولي العهد يتوقفان لتهنئة أفراد دورية أمن عام بالعيد في العقبة#الأردن#خبرني#العقبة#عيد_الفطرpic.twitter.com/LBol6Pi1yI— خبرني Khaberni (@khaberni) April 21, 2023
المصدر: وسائل إعلام أردنية