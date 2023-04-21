الخارجية المصرية تصدر بيانا حول عودة مواطنيها من السودان

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، اليوم الجمعة، حول أوضاع المواطنين المصريين في السودان وعودتهم إلى البلاد.

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وقالت الخارجية المصرية في بيانها: "في إطار متابعة وزارة الخارجية لأوضاع المصريين في السودان، وبذل كافة الجهود لضمان أقصى درجات السلامة لهم، يقوم مكتب جمهورية مصر العربية في وادى حلفا بالتواصل المستمر مع السلطات السودانية لتسهيل عودة المواطنين المصريين عبر المعابر البرية السودانية دون عوائق".

وتابعت: وفيما يلى أرقام الهواتف التي يمكن التواصل من خلالها مع أعضاء بعثة جمهورية مصر العربية في وادى حلفا: - 0116604033 (00249) - 0118162679 (00249)

وأشارت الخارجية المصرية إلى أنها تواصل من خلال بعثاتها في الخرطوم وبورسودان ووادي حلفا بذل كافة الجهود والقيام بالاتصالات اللازمة لمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية في السودان خلال الأزمة والتعاطي السريع والفعال معها تبعاً للمستجدات.

المصدر: RT