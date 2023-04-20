الأمن المصري يحل لغز جريمة مقتل طفلين على سطح منزل ببني سويف

نجحت قوات الأمن في بني سويف إحدى محافظات إقليم شمال الصعيد في مصر، في كشف جريمة قتل طفلين على سطح منزل بقرية غياضة الغربية التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة.

وكشفت التحقيقات أن زوجة أب أحدهما تخلصت منهما بعد أن وضعت لهما السم في طعام الإفطار بسبب خلافات على الميراث.

وفي تفاصيل الواقعة، تلقت أجهزة الأمن ببني سويف بلاغا باختفاء طفلين أبناء عمومة محمد طه محمد (12 عاما) ويوسف جودة أحمد (10 أعوام) عن منزلي أسرتيهما، وبعد يومين من البلاغ عثر على جثتيهما أعلى سطح منزل وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية واستصدار تصاريح الدفن.

وكشفت تحريات رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف، أن زوجة أب الطفل الثاني يوسف وراء مقتلهما، بعد أن خططت لجريمتها ونفذتها نهارا وألقت جثتي الطفلين أعلى سطح المنزل بسبب خلافات على الميراث، وخرجت لتبحث مع أهل القرية عن الطفلين بعد الإبلاغ باختفائهما، قبل أن يتم إلقاء القبض عليها.

وأمام رجال المباحث، أدلت المتهمة آمال م. خ. (41 عاما) باعترافاتها، مؤكدة أنها تزوجت شقيق زوجها بعد وفاته وأن لديها توأم من زوجها الأول، مشيرة إلى إلا أن الخلافات دبت بينها وبين زوجها الثاني حول الميراث.

وأضافت: "يوم الواقعة قررت التخلص من الطفلين ابن زوجي وابن شقيقة زوجي وكنت في المنزل وقبل الإفطار بساعة تقريبا، ناديت عليهما وطلبت منهما الإفطار معي، وبالفعل جاءا قبل الإفطار بنصف ساعة ووضعت لهما السم في الطعام إلا أنهما رفضا في البداية وقالا إنهما صائمين".

وتابعت قائلة: "ضغطت عليهما فتناولا الطعام، وبعدها بدقائق بدأ السم ينتشر في جسديهما فكتمت أنفاسهما، وبعد أن تأكدت من مفارقتهما الحياة حملت جثتيهما نقلتهما أعلى سطح المنزل، وأغلقت المنزل وذهبت إلى أسرتي".

وأشارت إلى أنه ومع انتشار نبأ اختفائهما خرجت للبحث عنهما مع أهالي القرية، وبعد العثور على جثتيهما فوجئت بالشرطة تلقي القبض علي.

المصدر: "القاهرة 24" المصري