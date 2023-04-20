باحث تونسي: بورقيبة حسم الجدل حول أول أيام عيد الفطر وبن علي أعاد الرؤية

قال الباحث التونسي في التاريخ والتراث عبد الستار عمامو، إن الجدل القائم بخصوص أول أيام عيد الفطر في تونس لم يكن قائما منذ أواخر الستينات حتى عام 1987.

وأكد عمامو يوم الخميس خلال مداخلة على إذاعة "موزاييك"، أن الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة قرر خلال تلك الفترة تحديد أول أيام العيد حسابيا أي بالرجوع إلى اليومية.

وقال: 'الأمر استمر على ذلك الحال حتى عام 1988 حيث أصدر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قرارا جمهوريا ينص على العودة إلى الرؤية".

وأضاف: "في زمن بورقيبة كنا الوحيدين في الدول العربية الذين يعتمدون الحساب لا الرؤية في تحديد العيد''.

كما أكد أنه سنة 1978 اتفقت جميع الدول العربية في اسطنبول على تحديد أول أيام عيد الفطر باعتماد الحساب، إلا أن جميع الدول لم تنفذ ذلك الاتفاق باستثناء تونس.

وشدد في السياق على أن المعايدة لا تتم إلا بعد صلاة العيد.

المصدر: "موزاييك"