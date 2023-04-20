الغنوشي: المعركة في البلاد بين الدكتاتورية والديمقراطية

قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، إن القضية المرفوعة ضده تأتي في إطار ''حلقة من حلقات الاستهداف السياسي بالوسائل القضائية".

وفي كلمة مسجلة تم نشرها عبر صفحته على "فيسبوك"، قال الغنوشي: "نحن لا مشكل لنا مع القضاء ومشكلتنا مع الدكتاتورية التي تريد أن تصادر مكاسب الثورة"، معتبرا أن "المعركة في البلاد بين الدكتاتورية والديمقراطية".

وأشار إلى أن "الملفات المرفوعة ضدنا فارغة بشهادة كل المحامين ومشكلة تونس ليست الغنوشي ولا الطبوبي أو الشابي.. مشكل تونس هو انقلاب غاشم يدفع البلاد نحو مزيد من المصائب".

وأضاف: "اعتقالي واعتقال عدد من المناضلين لن يحل مشاكل تونس فغلاء المعيشة سيتسع لأنه ثمرة من ثمار الديكتاتورية ونحن واثقون من تمسك الشعب بمبادئه وثورته وتيار الثورة والديمقراطية يتصاعد وعبرت عنه نتائج الاستفتاء.. تونس عائدة إلى ديمقراطيتها ومبادئ ثورتها".

المصدر: "موزاييك أف إم"