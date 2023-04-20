الجيش الليبي حول أحداث السودان: لا نصطف مع أي طرف ومستعدون لتولي الوساطة

نفى الجيش الليبي صحة التقارير عن تقديم الدعم لأي من الطرفين المتحاربين في السودان، مشيرا إلى استعداده للقيام بدور الوساطة من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة.

وقال الجيش الليبي في بيان باسم قائده العام خليفة حفتر صدر اليوم الخميس، إن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية "تنفي نفيا قاطعا" ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول قيام القوات المسلحة الليبية بـ"تقديم الدعم لطرف ضد الطرف الآخر" في السودان، مشددا على ضرورة "الـوقـف الفـورى للقتال بين الاشقاء بدولة السودان الشقيقة" وعـلى أهمية "توفير الظروف المناسبة للتهدئة وتغـليب المصلحة الوطنية العليا".

وذكر الجيش الليبي أنه يقوم حاليا "بأجراء الاتصالات العاجلة مع الاطراف المعنية"، وأضاف: "إننا مستعـدون للقيام بدور الوساطة بين الأشقاء في السودان لوقف القتال فورا، وفتح المجال للحوار بالطرق السلمية".

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كما دعا البيان إلى تشكيل "لجنة وساطـة مشتركة" تضم أعـضاء من جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي لبذل كل المساعى والجهـود لوقف إطلاق النار فورا للوصول للتهدئة والخروج من هــذه الأزمة بـما يحافظ على أمـن وأستقرار وسلامة السودان".

والأربعاء، أعربت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في اتصال هاتفي مع نظيرها السوداني علي الصادق علي، عن استعداد بلادها للتوسط بين أطراف الصراع في السودان من أجل استئناف العملية السياسية.

المصدر: RT