بلينكن وفيصل بن فرحان يبحثان الدور السعودي في المحادثات مع الحوثيين في اليمن

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود التسوية السلمية في اليمن والدور السعودي في العملية.

وجاء في بيان للسفارة الأمريكية لدى الرياض، يوم الأربعاء، أن الوزيرين ناقشا "الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في المحادثات مع الحوثيين والجهود القائمة لتحقيق السلام في اليمن".

اتصال الوزير بلينكن بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. pic.twitter.com/X4Xq83wrlb — U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) April 19, 2023

وأضاف البيان أن بلينكن "شدد على دعم الولايات المتحدة للجهود التي تمهد الطريق إلى عملية سلام يمنية – يمنية بوساطة الأمم المتحدة تهدف إلى التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع".

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وحسب البيان، أشار الجانبان إلى "الأولويات الإقليمية والدولية المشتركة بما في ذلك الجهود الرامية إلى وضع حد فوري للقتال في السودان".

المصدر: RT