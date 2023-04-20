 
مباشر

بلينكن وفيصل بن فرحان يبحثان الدور السعودي في المحادثات مع الحوثيين في اليمن

أخبار العالم العربي

بلينكن وفيصل بن فرحان يبحثان الدور السعودي في المحادثات مع الحوثيين في اليمن
Legion-Media Piemags
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v5p3

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود التسوية السلمية في اليمن والدور السعودي في العملية.

وجاء في بيان للسفارة الأمريكية لدى الرياض، يوم الأربعاء، أن الوزيرين ناقشا "الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في المحادثات مع الحوثيين والجهود القائمة لتحقيق السلام في اليمن".

وأضاف البيان أن بلينكن "شدد على دعم الولايات المتحدة للجهود التي تمهد الطريق إلى عملية سلام يمنية – يمنية بوساطة الأمم المتحدة تهدف إلى التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع".

إقرأ المزيد
بن فرحان يتلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن ويناقشان الأحداث في السودان
بن فرحان يتلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن ويناقشان الأحداث في السودان

وحسب البيان، أشار الجانبان إلى "الأولويات الإقليمية والدولية المشتركة بما في ذلك الجهود الرامية إلى وضع حد فوري للقتال في السودان".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا