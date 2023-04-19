قرار بإعدام مصري ارتكب جريمة جنسية فاحشة مع والدته

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بإعدام سائق تعدى على والدته وعاشرها تحت تهديد السلاح بعد استطلاع الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية.

إقرأ المزيد

تعود بداية الواقعة في القضية التي جاءت تحت رقم 21949 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، وبدأت بتلقي قوات الأمن إخطارا بقيام سائق بالتعدي على والدته داخل محل سكنهم، تحت تهديد السلاح.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة ورجال المباحث الجنائية إلى موقع الحادث لإجراء التحريات اللازمة عن الواقعة، وتبين قيام المتهم بارتكاب الفاحشة ويدعى م.م.ع، سائق توكتوك، قد تعدى على والدته خ.إ.خ، 68 سنة ربة منزل، جنسيًا تحت تهديد السلاح.

وأفادت التحريات، بأن المتهم عاد إلى المنزل وطلب من والدته تجهيز العشاء ثم جلست معه بعض الوقت قبل أن تتوجه إلى غرفة نومها وتخلد للنوم، وإذ بالمتهم يغلق كل منافذ الشقة ومحتوياتها ويفصل الكهرباء ويحضر سلاحا أبيض عبارة عن سكين وطالبها بإقامة علاقة معه، فرفضت فهددها بالقتل وارتكب فعلته تحت تهديد السلاح واغتصبها بالقوة.

وأوضحت التحريات، أن المتهم حذر والدته من الإبلاغ وأن الموت سيكون مصيرها حال أقدمت على ذلك، فتم إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى قررت إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية وورد الرأي الشرعي وصدر القرار اليوم بإعدامه.

المصدر: القاهرة 24