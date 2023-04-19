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جنود من الجيش السوداني يحتفلون داخل القيادة العامة للقوات المسلحة (فيديو)

أخبار العالم العربي

جنود من الجيش السوداني يحتفلون داخل القيادة العامة للقوات المسلحة (فيديو)
Globallookpress
الخرطوم
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وثق مقطع فيديو تم تداوله يوم الأربعاء، جنودا من الجيش السوداني يحتفلون داخل مقر القيادة العامة للقوات المسلحة ويهتفون:" العيد عيدين".

هذا، وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان، اليوم، إن عناصر من قوات الدعم السريع هاجمت فجر الأربعاء عددا من المواقع بمحيط القيادة وتم التصدي للهجوم ودحره وتكبيد القوات خسائر والسيطرة على كميات من الذخائر وعدد من الرشاشات المتوسطة والخفيفة والأسلحة الشخصية و24 عربة لاندكروزر تركوها خلفهم.

كما ذكرت في البيان أن قوات الدعم السريع هاجمت قوات الحرس الجمهوري بعد الظهر وتمكنت قوات الجيش من صدها وإلحاق خسائر كبيرة بالمتمردين.

وأكدت أن قوات الجيش متماسكة وتقوم بأداء واجبها الوطني.

المصدر: RT

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