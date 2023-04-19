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الجزائر.. سطو مسلح على مركز بريدي وسرقة 60 ألف يورو (فيديو)

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الجزائر.. سطو مسلح على مركز بريدي وسرقة 60 ألف يورو (فيديو)
AFP
الجزائر
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أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة قرب العاصمة الجزائر، عن توقيف 7 أشخاص متهمين بالسطو بالسلاح الناري على مركز بريدي بذات الولاية.

ووفق بيان لنيابة الجمهورية، الأربعاء، فقد توصلت التحريات التي قامت بها فرق الأمن بشأن هذه القضية إلى توقيف 7 أشخاص مع استرجاع المبلغ المالي المسروق وكذا الأسلحة النارية المستعملة لارتكاب الجريمة.

وأشار البيان إلى أن واقعة السطو على مركز البريد حصلت صباح يوم 8 أبريل 2023 ونفذتها مجموعة من أشخاص ملثمين بأسلحة نارية كانوا على متن سيارة واستولوا بذلك على مبلغ مالي يقدر بمليار و200 مليون سنتيم، حوالي 60 ألف يورو.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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