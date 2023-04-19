أمين عام جامعة الدول العربية يدعو طرفي الصراع في السودان لوقف القتال

دعا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، طرفي الصراع في السودان إلى وقف القتال وتطبيق هدنة خلال عيد الفطر المبارك.

وقال في بيان: "إنه من دواعي الحزن الشديد أن يحل عيد الفطر المبارك على أهلنا في السودان، وهم مروعون في بيوتهم، خائفون على حياتهم، وفيهم المريض والطفل والمُسن بينما يتواصل القتال في المدن والشوارع، ويتطاير الرصاص وتتساقط القذائف على نحو يؤدي إلى سقوط الضحايا من المدنيين، أو إلى زيادة معاناة السكان لما يفوق الاحتمال".

وأضاف "إنني أناشد الأخوة في السودان في القوات المسلحة والدعم السريع أن يعلنوا وقفا لإطلاق النار في أيام العيد بما يسمح للسكان بالتقاط الأنفاس وبالتعامل مع الحالات الإنسانية الحرجة والعاجلة.

وصرح أمين عام الجامعة العربية: "لدي أمل كبير أن تلقى دعوتي للهدنة خلال العيد آذانا صاغية".

المصدر: RT