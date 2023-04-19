سيناء تشهد أكبر مائدة إفطار في تاريخ مصر لأول مرة منذ 12 عاما

شهد شاطئ العريش بمحافظة شمال سيناء في مصر، تنظيم أكبر مائدة إفطار جماعي على شاطئ العريش لأول مرة منذ 12 عاما، وتعد الأولى منذ الدمار والفوضى التي ضربت مصر 2011.

وتم تنظيم أطول مائدة إفطار جماعي على شاطئ العريش بطول بلغ نحو 5.7 كم، وبمشاركة نحو 21 ألف مواطن من أهالي سيناء، وشارك في حفل الإفطار مختلف العائلات ورجال الأعمال والمواطنين، بجانب المحافظ والقيادات المسؤولة.

وأكد القائمون على تنفيذ المبادرة، أنها تطوعية يقوم بها رجال الأعمال وبدأ التحضير لها وتنفيذها، ودعوة جميع أهالي محافظة شمال سيناء لحضورها في إطار بهجة وفرحة أهالي شمال سيناء بالقضاء على الإرهاب، ولتصل رسالة "أن سيناء آمنة".

المصدر: RT