الجيش السوداني يستنكر بيع عناصر من قوات الدعم أسلحتهم للمواطنين (صور+ فيديو)

استنكر الجيش السوداني في بيان له اليوم الأربعاء، إقدام بعض عناصر قوات الدعم السريع على بيع أسلحتهم لمواطنين مدنيين.

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وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية: "وردتنا معلومات بأن بعض العناصر المتمردة تقوم بالتخلص من سلاحها إما بيعا أو استبدالا من المواطنين"، مضيفا: "ندين هذا السلوك الذي يفضي إلى انتشار السلاح، ونهيب بالمواطنين عدم التعامل معهم والتبليغ عنهم لأقرب وحدة عسكرية".

وتابع البيان: "نثمن الوقفة الصلبة لقدامى المحاربين الذين كانوا معنا في خندق واحد، ونشكر المواطنين الاوفياء علي وقفتهم الصلبة ودعمهم اللامحدود".

وأكد: "تواصل قواتكم المسلحة عملياتها في دحر تمرد عناصر مليشيا الدعم السريع بشكل متقدم، مراعية قواعد ومبادئ القتال في المناطق المبنية بشكل احترافي، حرصا علي سلامة المدنيين من مواطنينا وهذا يجعل من وتيرة القتال بطيئة".

وكان التوتر كامنا منذ أسابيع بين محمد حمدان دقلو، الذي يقود قوات الدعم السريع، وعبد الفتاح البرهان، قائد قوات الجيش السوداني، اللذين أطاحا معا بالمدنيين من السلطة خلال انقلاب في أكتوبر 2021، قبل أن يتحول خلافهما السياسي على السلطة خصوصا، إلى مواجهات السبت.

المصدر: RT