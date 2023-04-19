داعية كويتي يعتذر عن تغريدة مثيرة للجدل حول "تحرير" المسجد الحرام والمسجد الأقصى!
أثار الداعية الإسلامي الكويتي طارق السويدان، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة ودعاء عن المسجد الحرام والمسجد الأقصى.
وقال السويدان في التغريدة المتداولة على "تويتر" قبل حذفها: "المسجد الحرام والمسجد الأقصى شقيقان جمعهما الوحي وتجمعهما أنوار ليلة القدر وبركاتها.. نسأل المولى سبحانه أن يجمعهما التحرير قريبا غير بعيد وأن يرزقنا الصلاة فيهما على خير حال".
عندما يكون الخبث على شكل تغريدة— ثامر الفرشوطي (@ALFarshooti) April 18, 2023
طارق السويدان @TareqAlSuwaidanpic.twitter.com/M9UU8pQZ3B
ولاحقا حذف التغريدة، وأوضح في سلسلة تغريدات: "السلام عليكم.. للعلم التغريدة التي تم حذفها لم أكتبها أنا بل كتبها الأخوة في إدارة الصفحة وقد كانت خطأ جسيما واعتذر لكم عنها.. الشكر لمن أحسن الظن وغفر الله تعالى لمن أساء الظن والشكر كذلك لمن أهداني من حسناته في هذه الليلة المباركة".
السلام عليكم— Dr.TareqAlSuwaidan (@TareqAlSuwaidan) April 18, 2023
للعلم التغريدة التي تم حذفها لم أكتبها أنا بل كتبها الأخوة في إدارة الصفحة وقد كانت خطأ جسيماً واعتذر لكم عنها
وأضاف: "المسجد الحرام والمسجد الأقصى شقيقان جمعهما الوحي وتجمعهما أنوار ليلة القدر وبركاتها.. نسأل المولى سبحانه أن يرزقنا الصلاة فيهما على خير حال".
الشكر لمن أحسن الظن— Dr.TareqAlSuwaidan (@TareqAlSuwaidan) April 18, 2023
وغفر الله تعالى لمن أساء الظن
والشكر كذلك لمن أهداني من حسناته في هذه الليلة المباركة
وتابع: "أعتذر لكم عن التغريدة التي تم مسحها وتغييرها، فالتغريدة الأولى كتبها الشباب في إدارة الصفحة ولم أكتبها أنا، فهذا ليس منهجي ولا خلقي وأشكر من أحسن الظن، وأشكر كذلك من أساء الأدب فقد أهداني من حسناته في هذه الليلة المباركة".
المسجد الحرام والمسجد الأقـ.ـصى شقيقان جمعهما الوحي وتجمعهما أنوار ليلة القدر وبركاتها— Dr.TareqAlSuwaidan (@TareqAlSuwaidan) April 18, 2023
نسأل المولى سبحانه أن يرزقنا الصلاة فيهما على خير حال pic.twitter.com/T4HduuHIre
المصدر: RT