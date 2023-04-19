"من ضفاف النيل إلى ضفاف كاما".. الحكومة الروسية تطلق معرضا رائعا للآثار المصرية

أعلنت السفارة الروسية بالقاهرة افتتاح معرض رائع بعنوان "من ضفاف النيل إلى ضفاف كاما" في متحف الشرق الحكومي الروسي، لعرض مومياوات مصر القديمة ضمن معرض بيرم الفني الحكومي.

ووفقا للسفارة ستعرض المومياوات للجمهور للمرة الأولى بعد انتهاء الترميم والبحوث الشاملة. ويشمل المعرض التوابيت والمنتجات والصور الفوتوغرافية والفيلم الوثائقي عن العمل الدؤوب للمرممين والعلماء.

وأوضحت السفارة الروسية أنه في المعرض الفني الحكومي لمدينة بيرم يتم احتفاظ مومياءات مصر القديمة في التوابيت الخشبية للفترة أكثر من 100 سنة.

وقالت إن روسيا تحترم تقاليد وتراث مصر القديمة. إن الثقافة المصرية القديمة تركت أثرا كبيرا في تاريخ البشرية كلها، وراعى واحترم العلماء الروس منذ زمن بعيد الحضارة المصرية القديمة وأوحت للشعراء الروس مثل اليكسندر بوشكين ونيكولاي غوميليوف وآخرين. واليوم سنواصل هذه التقاليد الجيدة وسنحافظ على الروابط التي تربط شعبينا.

المصدر: RT