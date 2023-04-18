صحيفة كويتية تحذف خبر زيارة وزير خارجية الكويت إلى دمشق (صورة)

حذفت صحيفة "القبس" الكويتية، خبر زيارة وزير الخارجية الكويتي إلى دمشق يوم الخميس المقبل بعد دقائق من نشره على موقعها الرسمي وصفحتها في "تويتر".

وكانت الصحيفة قد نشرت نقلا عن مصدر حكومي أن وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله سيقوم بزيارة إلى دمشق الخميس المقبل.

وبحسب الصحيفة :"جدد وزير الخارجية موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي للحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها عقب الاجتماع الخليجي العربي الذي انعقد في جدة يوم الجمعة الماضي".

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المصدر: القبس