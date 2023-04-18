العراق.. ضبط صالات روليت والقبض على نحو 200 شخص من جنسيات مختلفة (فيديو)

أعلن مكتب وزير الداخلية العراقي الفريق عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، ضبط صالات روليت ونحو 200 شخص بعمليات "نوعية" في بغداد.

وذكر مكتب الشمري في بيان صحفي: "بإشراف وزير الداخلية وبعمليات نوعية ووفقا لمعلومات دقيقة، قوة خاصة من وزارة الداخلية تضبط أربع صالات للروليت والخمور في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".

وأضاف أن "القوة ألقت القبض على 159 عراقيا و32 من جنسيات مختلفة كانوا في داخل هذه الصالات".

المصدر: RT