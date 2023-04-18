العراق.. الحكم بالإعدام على 8 "مجرمين" جندوا سجناء داخل السجون لصالح "داعش"

أصدرت محكمة جنايات الرصافة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الثلاثاء، حكما بالاعدام بحق "مجرمين" جندوا سجناء داخل السجون لصالح "داعش".

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وذكرت في بيان صحفي أنها "حكمت بالإعدام على ثمانية مجرمين مودعين في دائرة الإصلاح العراقية (سجن التاجي- سجن الكفل- سجن الكرخ) لقيامهم بالاتفاق والاشتراك فيما بينهم بالاتصال بالسجناء التابعين لتنظيم داعش الإرهابي لإعادة هيكلة التنظيم والتخطيط للهروب من السجون وذلك لتنفيذ مشروع إرهابي منظم".

وأضافت أن "المجرمين اعترفوا بقيامهم بتلقي توجيهات بإعادة تنظيم داعش الإرهابي داخل السجون وتجنيد السجناء وتنصيب أمراء وقادة وربطهم بالتنظيم الإرهابي بعد خروجهم من السجون".

وأشارت إلى أن "المحكمة أصدرت قرارها استنادا لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".



المصدر: RT