مصر للطيران تصدر بيانا بشأن رحلاتها الجوية إلى السودان

أصدرت شركة "مصر للطيران" الحكومية بيانا أكدت فيه استمرار تعليق الحركة الجوية مع السودان.

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وجاء في البيان أنه "نظرا لاستمرار حالة عدم الاستقرار الأمني بدولة السودان الشقيق، تعلن مصر للطيران توقف رحلاتها من وإلى مطار الخرطوم لحين إشعار آخر على أن يتم موافاتكم بأحدث المستجدات تباعا".

وأهابت مصر للطيران "بعملائها الكرام المسافرين من وإلى مطار الخرطوم على متن رحلاتها الجوية مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران".

وكانت شركة مصر للطيران أعلنت عن وقف رحلاتها الجوية من وإلى مطار الخرطوم مؤقتا، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 15 إبريل ولمدة 72 ساعة، لحين موافاتها بمستجدات الأوضاع في السودان.

المصدر: وكالات