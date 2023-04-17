برلماني مصري يعلق على تصريحات السيسي بخصوص السودان

علق عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص الأوضاع القائمة في جمهورية السودان.

وقال النائب في حديثه مع مراسل RT: "الموقف الذي أعلنه الرئيس من استعداد مصر للمساهمة في استقرار السودان ودعوته للحوار بين المتصارعين هو تأكيد جديد على ثوابت الموقف المصري".

وأضاف: "مصر حريصة على أمن جمهورية السودان، وأمن السودان جزء من الأمن القومي المصري والمساس بأمن السودان هدفه المساس بالأمن القومي المصري".

وأشار بكري، إلى أن ما يحدث في السودان هو "حلقة جديدة من مخطط تفتيت المنطقة، وإجهاض العملية السياسية"، مشددا على أن "مصر ليست طرفا في الصراع وليست منحازة لطرف على حساب آخر، مصر منحازة فقط الي أمن السودان واستقراره".

وبحسب عضو مجلس النواب: "هناك من يسعى لاستبعاد مصر عن ممارسة دورها الطبيعي أو أن تكون طرفا في الحل السلمي للأزمة.. وهذا أمر مرفوض، من يسعون للاساءة لمصر ودورها المعروف هم أنفسهم أعداء مصر والسودان".

المصدر: RT