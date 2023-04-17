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تونس.. حركة النهضة تصدر بيانا حول إيقاف رئيسها راشد الغنوشي

أخبار العالم العربي

تونس.. حركة النهضة تصدر بيانا حول إيقاف رئيسها راشد الغنوشي
AFP
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أصدرت حركة النهضة في تونس مساء اليوم الاثنين، بيانا حول إيقاف رئيسها راشد الغنوشي من قبل السلطات.

وقالت حركة النهضة في بيان: " إثر قيام فرقة أمنية مساء اليوم الاثنين 17 أبريل 2023 بمداهمة منزل الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية، فإن حركة النهضة تندد بهذا التطور الخطير جدا، وتطالب بإطلاق سراح الأستاذ راشد الغنوشي فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين".

وأضاف البيان: "كما تدعو كل الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين".

وأفادت "موزاييك إف إم" مساء اليوم بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت لأعوان وحدة مكافحة الإرهاب ببوشوشة بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

المصدر: RT

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