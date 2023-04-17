الجيش الإسرائيلي يعتقل 4 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة

قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل 4 فلسطينيين "للاشتباه في أنهم كانوا يستخدمون قاربا للتهريب"، وذلك قبالة سواحل قطاع غزة. فيما أكدت لجان الصيادين اعتقال 4 صيادين من غرب مدينة رفح.

وقالت لجان الصيادين إن "زوارق الاحتلال الحربية اعتقلت 4 صيادين من غرب مدينة رفح وصادرت "حسكتي صيد".

بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي أن القوات البحرية "اعتقلت أربعة فلسطينيين للاشتباه في أنهم كانوا يستخدمون قاربا لتهريب أشياء قبالة سواحل قطاع غزة ليلة الأحد"، مبينا أنه "أثناء الاعتقال أصيب أحد المشتبه بهم برصاصة مطاطية".

المصدر: RT + "جيروزاليم بوست"