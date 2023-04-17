تركيا تعلن دخول مواطنيها لمصر دون تأشيرة لأول مرة

أعلن القائم بأعمال السفارة التركية بالقاهرة، السفير صالح موطلو شن، الأحد ، أن الحكومة المصرية أعلنت تسهيلات للمواطنين الأتراك في دخول مصر.

❝Vatandaşlarımız Mısır’a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun❞



Mısır, Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması başlattı https://t.co/ZGgIHkBhenpic.twitter.com/zeCH2iI0ZB — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) April 15, 2023

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ونشر السفير التركي عبر صفحته على تويتر قائلا :"لأول مرة خلال العشر سنوات الأخيرة".

وأضاف السفير التركي :"وبعد تسهيل مصر حصول المواطنين الأتراك على تأشيرة دخول مصر ، من المتوقع أن تصل مجموعة من السياح الأتراك الذين سيتوجهون إلى الأراضي المصرية من مدينة إزمير على متن طائرة من النوع (شارتر) يوم 19 أبريل".

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قد أعلن يوم الخميس الماضي خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري في أنقرة تناول الجانبان عدة ملفات في المحادثات، وكلا بلدينا معنيان بتطوير العلاقات الثنائية.

المصدر: وكالات