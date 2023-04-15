رسالة من الرئيس السوري بشار الأسد إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون (صور)

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم السبت أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وصل إلى الجزائر، لإبلاغ رسالة من الرئيس السوري بشار الأسد إلى نظيره الجزائري عبد المحيد تبون.

وفي بيان لها، قالت الخارجية الجزائرية: "استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بالقاعة الشرفية بمطار هواري بومدين الدولي، نظيره السوري، فيصل المقداد، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بشار الأسد، لإبلاغ رسالة إلى أخيه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون".

من جهتها ذكرت صحيفة "الوطن" السورية نقلا عن مصادر أن الوزير المقداد سيبدأ اليوم السبت جولة عربية، يستهلها بالجزائر كما ثم تونس حيث سيجري مباحثات متعلقة بتطوير العلاقات الثنائية، وسيستكمل جولته العربية بزيارة العراق، حيث تجري التطورات المرتبطة بالوضع في سوريا وسيبحث الوزير وجهات النظر العربية تجاه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

المصدر: "الوطن" + RT