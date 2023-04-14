بالفيديو..بدء الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق بشأن سوريا

بدأ مساء يوم الجمعة الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق بشأن عودة دمشق للحاضنة العربية بعد أكثر من عقد على عزلة سوريا إثر اندلاع النزاع فيها.

ونشرت قناة العربية لقطات من بداية الاجتماع بحضور وزراء خارجية هذه الدول.

وتستضيف السعودية اجتماعا لتبادل وجهات النظر بشأن عودة دمشق إلى الحاضنة العربية بعد أكثر من عقد على عزلة سوريا إثر اندلاع النزاع فيها.

وقطعت دول عربية عدة على رأسها السعودية، علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق. وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا في أعقاب اندلاع احتجاجات في 2011.

لكن مؤشرات بدأت تظهر مؤخرا على تقارب عواصم عدة مع سوريا، بينها أبوظبي التي أعادت علاقاتها الدبلوماسية، والرياض التي أجرت محادثات مع دمشق تتعلق باستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين.

ويعقد اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في جدة، وتشارك فيه أيضا مصر والعراق والأردن للبحث في مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد تعليق عضويتها منذ 2012، قبل نحو شهر من انعقاد القمة العربية في السعودية.

واستقبلت السعودية الأربعاء، وفدا إيرانيا للتحضير لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية الإيرانية في المملكة، ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد للمرة الأولى منذ بداية النزاع في بلده.

المصدر: "العربية" + " أ ف ب"