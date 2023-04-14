العراق يرحب بالاتفاق بين البحرين وقطر بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، ترحيب بلده بالاتفاق الذي تم بين مملكة البحرين ودولة قطر، بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسيَّة بين البلدين.

وقال الصحاف في بيان: "تُعرِبُ وزارة الخارجيَّة عن ترحيبها بالاتفاق الذي تمَّ بين مملكة البحرين ودولة قطر، بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961".

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وأضافت الخارجية العراقية: "تؤكد الوزارة أن هذا الاتفاق يعزّز الاستقرار والأمن الإقليميين في المنطقة بصورة عامة ولمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة بشكل خاص."

يُشار إلى أن "لجنة المتابعة البحرينية القطرية"، قرّرت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في العاصمة الرياض، إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقد تناول الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة.

المصدر: RT