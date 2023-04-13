قيادي حوثي يعلق على اجتماع الوفدين السعودي والعماني في صنعاء ويكشف عن الخطوة التالية

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، على حسابه في "تويتر"، على ردة فعل الوفدين السعودي والعماني بشأن مباحثات إحلال السلام في اليمن.

وكتب محمد علي الحوثي في "تويتر": " قالوا أجواء ايجابية وموعد لجولة أخرى".

وغادر الوفدان السعودي والعماني العاصمة اليمنية صنعاء، بعد مباحثات مع قيادة الحوثيين بشأن إحلال السلام في اليمن استمرت 6 أيام.

واستقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" في اليمن، مهدي المشاط، يوم الأحد الماضي، وفد الوساطة العمانية والوفد السعودي، في القصر الجمهوري في العاصمة صنعاء.

وثمن المشاط "جهود الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان الشقيقة ودورها الإيجابي في تقريب وجهات النظر وجهودها في تحقيق السلام المشرف"، مؤكدًا موقفه الثابت من السلام العادل والمشرف الذي ينشده أبناء الشعب اليمني ويحقق تطلعاتهم في الحرية والاستقلال.

من جانبه أكد رئيس الوفد السعودي "الشكر للأشقاء في سلطنة عمان على دورهم الهام وجهودهم الكبيرة في إطار إحلال السلام في اليمن وحرصهم على دعم السلام والاستقرار في اليمن"، حسب قناة "المسيرة".

وعقد الوفدان من السعودية وسلطنة عمان، مباحثات مع قيادات في جماعة "أنصار الله" في صنعاء، تناولت سبل إحلال السلام في اليمن.

وتأتي زيارة الوفدين العماني والسعودي إلى صنعاء، بعد إعلان "أنصار الله" على لسان عضو المكتب السياسي للجماعة محمد البخيتي، التوصل إلى تفاهمات مع السعودية، في جميع الملفات بما في ذلك تجديد هدنة الأمم المتحدة المنقضية في اليمن، مطلع أكتوبر الماضي، وملف تحقيق السلام الشامل، مؤكدة أن تنفيذ تلك التفاهمات سيكون على مرحلتين، مرحلة الهدنة، ومرحلة الحل الشامل.

ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، في الثاني من أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر.

المصدر: RT