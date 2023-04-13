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وزير الخارجية التركي يخطط للقاء نظيره السعودي قريبا

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية التركي يخطط للقاء نظيره السعودي قريبا
Globallookpress Hassan Mohamed
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنه يخطط للقاء نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود خلال الأيام القريبة القادمة.

وقال تشاووش أوغلو في تصريح لقناة "خبر تورك": "اتفقنا على عقد لقاء مع وزير الخارجية السعودي خلال الأيام القريبة القادمة".

ويأتي ذلك في أعقاب جولة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، جرت في الرياض يوم الاثنين.

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يذكرأن العلاقات بين تركيا والسعودية شهدت توترات منذ عدة سنوات، خصوصا على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

وفي الفترة الأخيرة، توجهت العلاقات نحو التحسن. وقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة رسمية للسعودية في عام 2022، كانت هي الأولى منذ 5 سنوات.

المصدر: نوفوستي

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