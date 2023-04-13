بالفيديو.. لحظة اعتقال حذيفة اليمني في سوريا

نشرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" فيديو لاعتقال القيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي حذيفة اليمني، واثنين من أعوانه شرقي سوريا.

وفي الفيديو، تظهر القوات وهي تستعد قبيل تنفيذ المهمة، لتتوجه بعدها إلى مكان تواجد الإرهابيين، وتوقيفهم.

وكانت القيادة المركزية للقوات الأمريكية أعلنت في بيان أن "القوات الأمريكية نفذت غارة بمروحية في شرق سوريا في وقت متأخر من مساء يوم 8 أبريل، أدت إلى اعتقال حذيفة اليمني، واثنين من أعوانه"، مؤكدة عدم سقوط جرحى أو قتلى بين المدنيين في الغارة.

المصدر: RT