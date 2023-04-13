جهاز الأمن الداخلي الليبي يعتقل أمريكيا بشبهة تورطه في إغواء المسلمين

أصدر جهاز الأمن الداخلي الليبي، اليوم الخميس، بيانا بعد القبض على مواطن أمريكى يروج للديانة المسيحية.

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وعرض الجهاز جزءا من اعترافات "كل من فتاة ليبية الجنسية، تم استقطابها في سن المراهقة، 15 عاما، واعتنقت المسيحية وروجت لها، وزوجها المواطن الأمريكي، مساعد مدير مركز "جيت وي" لتدريس اللغة الانجليزية بطرابلس".

وقال الجهاز إن "المتهم هو أحد المبشرين، الذي اتضح بأنه وزوجته يعملان كفريق تابع لمنظمة جمعيات الله "ASSEMBLIES OF GOD" لنشر المسيحية عبر استقطابهم المسلمين، بإغوائهم ببعض المزايا والوعود الواهية".

وأكد الجهاز أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهما لمكتب النائب العام من حيث الاختصاص.

المصدر: RT