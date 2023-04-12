هل يستعد أردوغان لزيارة مصر؟.. خبير يكشف لـRT الهدف وراء زيارة شكري إلى تركيا

تحدث الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بشير عبد الفتاح، في تصريحات لـRT عن أهداف زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا.

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وأكد بشير عبد الفتاح، أن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا غدا، تأتي في إطار مساعي القاهرة وأنقرة لاستغلال التقارب بينهما لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين وهذا ما يعني أن مصر ترحب بالإجراءات التقارب مع تركيا وتسريع هذا التقارب قدر المستطاع.

وأشار إلى أن الزيارة ستشهد الإعلان عن تبادل السفراء رسميا بين البلدين والتحضير لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، والتي أشار وزير الخارجية التركي انها ستكون عقب عيد الفطر أو الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة مباشرة.

وشدد على أن القاهرة وتركيا حريصتان على تسريع وتيرة التقارب بينهما، وتطبيع العلاقات مرة اخرى، ورفع مستوى التمثيل إلى سفراء، والتحضير للقاء القمة بين الرئيسين؛ وهو ما يعكس مدى التفاهم بين البلدين خلال الآونة الأخيرة في الملفات الخلافية.

وحول أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، أكد عبد الفتاح أن الدولتين تعانيان من أزمات الاقتصادية تحديدا التضخم وشح العملة الأجنبية، وهذا التقارب سيساعد على تنشيط حركة التجارة بينهما لان كل دولة مهمة للأخرى، فمصر بوابة لأفريقيا وتركيا دولة مرتبطة بالاتحاد الاوروبي ومنفتحة على أسواق آسيا، فكل طرف من الممكن أن يقدم فرص اقتصادية واعدة للأخر في مجال التجارة والاستثمارات.

وأشار الى ان هناك استثمارات تركية من الممكن أن تنشط؛ ومن الممكن أن يكون هناك تصنيع مشترك لبعض السلع المدنية.

أما فيما يتعلق باستخدام الليرة التركية والجنيه المصري في التبادلات التجارية بين البلدين والاستغناء عن الدولار، أكد عبدالفتاح ان الاستغناء عن الدولار في العلاقات التجارية بين مصر وتركيا سيعزز قيمة العملة الوطنية لكلا البلدين ويوقف نزيف هاتين العملتين خاصة أن الليرة والجنيه يشهدان تراجعا كبيرا أمام الدولار، وبالتالي سيعزز قيمة العملة الوطنية للبلدين ويوقف نزيف العملة لكل منهما.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير المصري سامح شكري سيجري زيارة رسمية إلى تركيا الخميس 13 أبريل تلبية لدعوة نظيره مولود تشاووش أوغلو.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري سيتوجه يوم الخميس 13 أبريل الجاري إلى العاصمة التركية أنقرة بناء على الدعوة الموجهة له من وزير خارجية تركيا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الزيارة تستهدف مواصلة المناقشات المرتبطة بمسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا بما يكفل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، استكمالا للمباحثات التي أجريت بين الجانبين خلال زيارة وزير خارجية تركيا إلى القاهرة فى شهر مارس الماضى، فضلا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأضاف السفير أبو زيد، أنه من المنتظر أن يعقد الوزيران لقاء ثنائيا مغلقا فور وصول سامح شكرى إلى أنقرة بمشيئة الله، على أن يعقب ذلك جلسة مباحثات موسعة تضم وفدي البلدين، ثم يعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد أعلن أن ثمة اتفاق مبدئي على استضافة وزير الخارجية سامح شكري في تركيا خلال شهر رمضان المبارك.

المصدر: RT